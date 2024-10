Ecco cosa è scritto sulla fan Page di Fb di Sardegna Rubata e Depredata: “Le cose belle non accadono mai per caso e spesso invogliano altre persone a fare altrettanto. Oggi abbiamo ricevuto un altro pacco, un maxi pacco di 15 chili che arriva dalla Toscana. Era accompagnato da una lettera, noi aggiungiamo che il pentimento è uno stato d'animo che non può cambiare il passato ma certamente può cambiare il futuro”. Ecco il pesante 'tesoretto' che torna in Sardegna dopo tanti anni.

"Buongiorno, mi chiamo Elena e non sono Sarda, per me la Sardegna non è solo il luogo dove ho trascorso le vacanze felici, nella vostra magica terra sono custoditi i ricordi più belli della mia infanzia. Amo la vostra Isola come se fosse la mia. Fortunatamente ho vissuto la Sardegna senza ancora il turismo di massa. A cavallo tra gli anni 80 e 90 ero una bambina. Ricordo Piscinas e Scivu straordinarie e ancestrali, sconosciute e deserte anche il giorno di ferragosto. Ricordo Is Arutas e il suo incanto, respiravo profondamente per sentire quel profumo di erbe selvatiche intriso di salsedine che se chiudo gli occhi riesco a sentire anche adesso, ricordo le corse in quella spiaggia deserta e la gioia nel rotolarmi in quella distesa di perle di quarzo. Recentemente svuotando la cantina di famiglia ho trovato delle vecchie casse con i miei giochi del mare, frugando tra quei ricordi ho avuto un colpo al cuore. Bottiglie ormai sbiadite con dentro la sabbia portata via da una bambina forse per ricordo o forse per non staccarsi troppo da quel luogo del cuore. Una cosa mi è stata chiara sin da subito, questa sabbia deve tornare al suo posto a qualsiasi costo. Assieme alla mia bambina di 5 anni abbiamo accarezzato e annusato quel pezzo di Sardegna e facendo attenzione a non disperdere neanche un granello la abbiamo impacchettata con una solenne promessa, ci rivedremo presto. La affidiamo a voi perché siamo sicure che tornerà al suo posto. Grazie per quello che fate, siete un esempio per tutti".

La Pagina

“Con la scusa del souvenir ogni anno turisti e non sottraggono all'isola ciò che la natura ha impiegato millenni a creare. il furto di sabbia è un reato”. Con questo importantissimo messaggio di benvenuto, nelle info della Pagina social, su Fb “Sardegna Rubata e Depredata” pubblica tanti post che denunciano ancora troppo spesso ciò che avviene nelle nostre meravigliose spiagge. Come d’incanto, chi arriva nell’Isola (non tutti, per fortuna), che non dimostra rispetto per l’ambiente che ci circonda, sottrae alle meravigliose coste chili di sabbia e conchiglie.

Questo è il link che potete visitare: https://www.facebook.com/sardegnarubataedepredata/

(Immagini tratte da FB)