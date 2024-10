"Sono arrivato in Sardegna per capire e ascoltare la gente". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, dopo essere atterrato all'aeroporto di Olbia per la prima tappa del suo tour oggi nell'isola.

Ad accompagnare l'ex premier c'era il parlamentare dem olbiese, Giampiero Scanu, con altri esponenti sardi del partito, tra assessori e consiglieri regionali. Quindi subito il trasferimento a Thiesi, in provincia di Sassari, dove Renzi sta ora visitando lo stabilimento della ditta casearia fratelli Pinna.

Al termine della visita Renzi si tratterrà per alcuni minuti a confronto con amministratori locali e dirigenti democratici del territorio, poi ripartirà alla volta di Nuoro, seconda tappa della visita in Sardegna iniziata stamattina con l'arrivo all'aeroporto di Olbia.