In un'ordinanza emessa dal commissario delegato per l'emergenza, il direttore regionale della Protezione civile Giorgio Cicalò, è stato ufficializzato il numero dei comuni colpiti dall’alluvione di lunedì scorso: 60 in tutto.

Nella cartina qui sotto della Sardegna, tratta da L’Unione Sarda di oggi, sono evidenziati i comuni interessati.