Nel primo pomeriggio di ieri un 12enne ha rischiato di annegare dopo un tuffo nel torrente Lesina, al confine tra i Comuni di Andalo e Delebio, all’imbocco della Valtellina. L’adolescente, originario del Burkina Faso, era insieme a un gruppo di coetanei quando si è lanciato in acqua senza poi riemergere.

Vani i tentativi di aiuto degli amici. A quel punto alcuni bagnanti hanno lanciato l’allarme e sul posto dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri. A salvarlo è stato un militare di Cagliari, che senza esitare un istante si è tuffato nel punto dove i ragazzini hanno detto di aver visto sparire il loro amico ed è riuscito a riportarlo in superficie.

Si chiama Simone Ambu, 28 anni, entrato nell'Arma dal 2017 e dal 2019 in forza alla Stazione di Delebio. Rianimato sul posto, il dodicenne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, in codice rosso. È rimasto sott’acqua per alcuni minuti. La prognosi è riservata.