Importante appuntamento astronomico in programma per domenica 17 dicembre a Bonorva. Dopo il successo dello scorso anno, la cooperativa Costaval e l’Amministrazione comunale hanno deciso di riproporre, nella splendida cornice della Necropoli di Sant’Andrea Priu, e più precisamente nella famosa “Tomba del Capo”, l’evento “Solstizio d’inverno-il tramonto del sole come simbolo di morte e rinascita”.

Il solstizio è determinato dal movimento solare rispetto alla Terra. Durante il fenomeno, raggiunge il punto massimo o minimo di declinazione nel suo moto apparente lungo l’eclittica.

Sin dagli inizi della civiltà, è sempre rimasto colpito dagli astri e dai vari movimenti della volta celeste. Pare che al solstizio d’inverso sia legata la nascita o la rinascita della natura. L’appuntamento per gli appassionati ma anche per i curiosi è per le 14.30.