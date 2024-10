Sabato 10 marzo, vigilia della Cagliari SWR con 7000 partecipanti al via, una giornata eccellente organizzata da 42K srl per affrontare le principali tematiche legate al mondo femminile. Moderato dalla scrittrice e conduttrice radiotv, Vladimir Luxuria, il dibattito vedrà protagonisti nomi importanti delle istituzioni di Cagliari e ospiti illustri quali il magistrato Teresa Angela Camelio, l'oncologo Paolo Veronesi e giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon.

La 4.Cagliari SoloWomenRun, in programma domenica 11 marzo, corsa femminile solidale ideata da 42K srl in collaborazione con Apd Miramar, che quest'anno vedrà 7mila donne di corsa, si arricchisce di un nuovo evento. Il giorno precedente, sabato 10 marzo, con inizio alle 9 nella sede dell'Unione Sarda, verrà organizzato un convegno a ingresso libero fino esaurimento posti dal titolo "360 Gradi Donna". Saranno affrontate diverse tematiche, nell'ambito della lotta alla violenza, la salute, il lavoro, la famiglia, la solidarietà, la cultura e lo sport.

Tra i protagonisti della giornata ospiti illustri in arrivo anche da fuori Cagliari, come il presidente della Fondazione Veronesi, Paolo Veronesi, e il magistrato Teresa Angela Camelio. A moderare l'incontro sarà la scrittrice e conduttrice raiotv, Vladimir Luxuria. La mattinata si dividerà in tre sezioni, tre momenti diversi dove si alterneranno i vari interventi dei relatori, secondo argomenti diversi.

"La donna sarda si sta confermando un esempio nazionale a 360 gradi - spiega Isa Amadi, ideatrice del circuito SoloWomenRun – e prova ne sia la straordinaria partecipazione, in continua crescita, ad un evento coinvolgente qual è la SoloWomenRun. Questo convegno allarga ulteriormente gli orizzonti della manifestazione che, dal prossimo anno, in sinergia con le istituzioni locali e regionali, vorremmo allargare sempre più al resto d’Italia, puntando a certificare Cagliari e l’intera Sardegna quale centro di riferimento per la donna sportiva e solidale”.

Ad aprire l'incontro sarà Vladimir Luxuria. Seguirà l'intervento di Luisa Anna Marras, vicesindaco di Cagliari, con il tema "Cagliari città a misura di Dona". Parlerà di storie di valenza Teresa Angela Camelio, procuratore capo del tribunale di Biella e rappresentante italiano all'Alta Corte di Giustizia dell'Aja, mentre la giornalista d'inchiesta della Rai e del gruppo Espresso Floriana Bulfon racconterà delle vite sospese di giovani donne, in un'inchiesta fra adolescenti ai margini. Andrea Fanti, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Cagliari parlerà di "Amore e non amore. Indagine sui sentimenti". Dopo il coffee break a metà mattinata, il convegno riprenderà con Yuri Marcialis, assessore allo Sport del Comune di Cagliari, che ricorderà l'esempio della città come capitale europea dello Sport, seguirà Isa Amadi, pediatra e ideatrice del circuito SoloWomenRun con un messaggio speciale dedicato alle donne. Sara poi Vladimir Luxuria a parlare del suo libro "Il Coraggio di essere una Farfalla", mentre Maria del Zompo, rettrice dell'Università di Cagliari parlerà del ruolo della donna nel mondo della ricerca.

Sarà quindi il turno di Caterina Montaldo, presidente di Aidda Sardegna, con "Le Donne Sarde fra creatività, saperi e innovazione: un modello possibile". La parte conclusiva del convegno sarà affidata a Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Veronesi, e a Elena Liotta, giornalista e scrittrice, che presenteranno il libro "Il Bene delle Donne" e risponderanno poi alle domande del pubblico.