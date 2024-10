Domenica 11 marzo si corre a Cagliari la SoloWomen Run 2018. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, preservare la sicurezza pubblica e, al contempo, favorire il deflusso del traffico veicolare, il largo Carlo Felice e possime al strade percorso di gara, saranno interessate da modifiche alla circolazione.

Ecco le prescrizioni da osservare (ordinanza n. 588 del 7 marzo 2018 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti):

- Divieto di transito, dalle 7 alle 14, per il giorno 11 marzo, nelle seguenti vie:

• via Santa Margherita, in direzione piazza Yenne (da via San Giorgio a via Azuni);

• piazza Yenne, in entrambi i sensi di marcia;

• largo Carlo Felice, in entrambi i sensi di marcia (da piazza Yenne a via Roma);

• via Mameli (da via Maddalena al largo Carlo Felice);

• via Angioy (da via Crispi a via Mameli);

• via Dettori (da via Baylle al largo Carlo Felice);

• via Baylle (da via Savoia a via Dettori);

- Divieto di transito, dalle 8,30 alle 14, per il giorno 11 marzo, nelle seguenti vie:

• via Baylle (da via del Mercato Vecchio a via Roma);

• via Roma, carreggiata lato portici in entrambi i sensi di marcia (dal largo Carlo Felice a piazza Amendola);

• via Napoli (da via Sardegna a via Roma);

• via Barcellona (da via Sardegna a via Roma);

• via Dei Mille (da via Sardegna a via Roma);

• via Concezione (da via Sardegna a via Roma);

• via Porcile (da via Cavour a via Roma);

• via Sardegna (da viale Regina Margherita a via Porcile);

• viale Regina Margherita (da via Sardegna a via Roma);

• viale Regina Margherita (da via Eleonora D'Arborea a piazza Amendola, nella medesima direzione di marcia);

• via Pirastu (da via Campidano a viale Diaz, nella medesima direzione di marcia);

• via Sonnino (da viale Bonaria a viale Diaz);

• viale Diaz semi-carreggiata sinistra (da piazza Amendola a viale Cimitero, nella medesima direzione di marcia);

• viale Diaz (da via Bottego a viale Cimitero, nella medesima direzione di marcia);

• viale Cimitero, in entrambi i sensi di marcia (da viale Bonaria a viale Diaz);

• viale Cimitero, semi-carreggiata destra (da via Dante a viale Bonaria, nella medesima direzione di marcia);

• via Dante, semi-carreggiata destra (da piazza Repubblica a viale Cimitero, nella medesima direzione di marcia);

• via Dante, semi-carreggiata sinistra (da piazza Repubblica a piazza S. Benedetto, nella medesima direzione di marcia);

• via Paoli (da piazza San Benedetto a piazza Garibaldi);

• via Settembrini (da via Paoli a piazza Galilei);

• via Tola (da via Satta a via Paoli);

• viale Regina Elena (da via Badas a piazza Costituzione, nella medesima direzione di marcia);

• su tutti i tratti di pista ciclabile coincidenti col percorso della manifestazione;

• divieto di svolta dalla Piazza Deffenu al Viale Diaz;

- Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 15 di sabato 10 alle 14 di domenica 11 marzo, nelle vie:

• largo Carlo Felice, parcheggi area centrale in prossimità' della statua;

• via Mameli, lato sinistro (da via Angioy a largo Carlo Felice;

• via Dettori, lato destro (da via Baylle a largo Carlo Felice);

- Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, da mezzanotte di sabato 10 alle 14 di domenica 11 marzo, nelle vie:

• largo Carlo Felice, su ambo i lati;

• via Roma, lato portici;

• via Paoli;

• piazza Garibaldi, nell'area dell'ex distributore Q8;

• viale Diaz, lato sinistro in direzione Viale Cimitero.

Foto copertina Comune Cagliari