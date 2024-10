Ha chiamato il 112 dicendo che si era asserragliato in casa con due bombole di Gpl, pronto a farle esplodere, ma quando i militari dell'Arma hanno bussato alla sua porta ha subito aperto, chiedendo loro aiuto.

È l'allarme scattato oggi pomeriggio in una abitazione della zona di Sant'Avendrace a Cagliari. Protagonista un uomo di 64 anni, seguito dai servizi sociali per problemi psichici.

In evidente stato di agitazione, ha raccontato ai carabinieri di non mangiare da alcuni giorni in quanto l'assistente sociale che lo sta seguendo non ha potuto occuparsi di lui perché in malattia causa Covid. I militari non solo hanno calmato l'uomo, ma gli hanno anche fatto la spesa per i prossimi giorni.