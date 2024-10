Il governatore della Sardegna Christian Solinas, a margine della seduta dell'Aula per Sa Die de Sa Sardinia, si è espresso in relazione alle inchieste della Procura di Cagliari che lo vedono indagato per la vicenda delle nomine in Regione: "Non ho mai voluto commentare le vicende dei tribunali, ho massimo rispetto per la giustizia, attendo con la serenità di chi ha sempre agito in buona fede e con coscienza il verdetto del tribunale".

Secondo l'accusa, gli incarichi ai direttori generali venivano pilotati per favorire persone specifiche. (LA VICENDA)