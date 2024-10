Il Presidente della Regione Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto l’Ammiraglio Edoardo Compiani, che a breve lascerà l’incarico di Comandante della Marina Militare in Sardegna.

L’Ammiraglio era accompagnato dal Comandante Marittimo Nord Ammiraglio di Divisione Pierpaolo Ribuffo. Solinas ha ringraziato Compiani per l’impegno profuso in questi anni di comando, e per la stretta collaborazione assicurata dalla Marina Militare alla Regione e alle altre Istituzioni, anche in occasione di eventi calamitosi nonché nel ruolo indispensabile che i militari della Marina svolgono nelle acque della Sardegna.