Il presidente della Regione sarda Christian Solinas esprime soddisfazione per l'ingresso dell'Isola in zona bianca da lunedì (qui l'articolo).

Le prossime settimane saranno cruciali per il consolidarsi del trend positivo sul fronte pandemico. Per questo Solinas si dice pronto ad attuare qualsiasi iniziativa politica utile a proteggere la regione da contagi esterni.

"Confermo il mio fermo intendimento - spiega - di proteggere la Sardegna con tutti gli strumenti che possano garantire severi controlli sanitari per coloro che entreranno nel nostro territorio regionale, a tutela della salute, che non impedirà ma anzi faciliterà la libera circolazione delle persone. Ho già avuto interlocuzioni con il Governo e con il Ministro Speranza al quale ho chiesto l’intesa. Confidiamo che con il nuovo Governo Draghi possa concretizzarsi una piena condivisione nei confronti di un sistema che sarà garanzia per i sardi e per i turisti, e che farà della Sardegna una terra sicura e sempre più ospitale".