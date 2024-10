Il presidente della Regione Christian Solinas ha prorogato le ordinanze relative alle seconde case e agli arrivi in Sardegna da altre regioni.

Test all'ingresso, certificato di negatività o avvenuta vaccinazione saranno necessari per entrare in Sardegna fino al 14 maggio. Il governatore ha confermato i provvedimenti assunti già dal 5 marzo scorso per scongiurare il dilagare dei contagi nell'Isola. Il tampone rapido andrà fatto negli scali portuali o aeroportuali isolani, o in alternativa entro le 48 ore dall'arrivo in Sardegna.