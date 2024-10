Sono davvero ore decisive per la nomina della nuova Giunta regionale. Sono attesi sviluppi per la serata di oggi o al più tardi per domani mattina. Da quanto si apprende, il presidente Christian Solinas, che ha ormai ricevuto le candidature da tutti i partiti, nella giornata di oggi e dopo alcune ulteriori interlocuzioni, rifinirà la squadra e sarà pronto per annunciarla stasera o domani.

Ieri in tarda serata si è concluso il vertice di Fratelli d'Italia che ha scelto il sostituto all'Ambiente di Gianni Lampis, eletto alla Camera dei deputati alle ultime Politiche di settembre: è Marco Porcu, coordinatore provinciale del partito della premier Meloni a Cagliari. Per prima aveva sciolto la riserva Forza Italia, che al posto della dimissionaria Alessandra Zedda ha scelto un uomo, Marco Tedde, consigliere regionale sostituto di Antonello Peru, ed ex sindaco di Alghero.

Con il nome di Tedde si è aperta per Solinas l'incognita sull'equilibrio di genere nell'esecutivo. Se il governatore vorrà cambiare anche le caselle che al momento sono occupate dalle tre assessore (Murgia, Pili e Satta) dovrà fare i conti con un elenco di nomi maschili forniti dai partiti. Tra le donne papabili ci sono Ada Lai, Forza Italia, vicina al coordinatore Ugo Cappellacci e l'ex vice prefetto e assessora dell'Industria, Andreina Farris. E da Forza Italia, oltre al nome di Tedde è arrivato anche un documento con le priorità sulle emergenze da affrontare prima di Natale e quelle da aggredire nell'ultimo anno di legislatura: prima Piano casa e legge sulle Province, poi continuità territoriale aerea e marittima, collegamenti interni, sanità e agricoltura.

Per quanto riguarda gli altri alleati, la Lega aveva da tempo espresso il nome di Pierluigi Saiu, attuale capogruppo in Consiglio regionale, al posto del fuoriuscito Giorgio Todde ai Trasporti, come eventuale terzo assessore in virtù dei recenti risultati elettorali. Nessun cambio in vista per gli assessori dei Lavori pubblici, Aldo Salaris dei Riformatori, Quirico Sanna (Urbanistica) e Gianni Chessa (Turismo), entrambi del Psd'Az. L'Udc, il primo a chiedere una verifica a Solinas, oltre alla Pubblica Istruzione, con Andrea Biancareddu, punterebbe all'Agricoltura.