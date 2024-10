"Polemiche pretestuose e antisportive, contro una squadra che può andare a testa alta, sicura di avere sempre conquistato con il proprio valore e il proprio sacrificio, senza regali o favoritismi, ogni singolo punto della classifica". Così il governatore Christian Solinas risponde alle polemiche scatenate dopo la partita Benevento-Cagliari.

Il presidente della Regione difende l'operato della squadra rossoblù da una polemica che, dice: “Non fa bene allo sport e a quei valori immortali che esso incarna e insegna”.

"Il Cagliari, il nostro amato Casteddu, rappresenta a testa alta tutti i Sardi e non ha mai rubato punti, né avuto regali, né favori da alcuno”, sottolinea Solinas. “Alimentare polemiche, insinuazioni e complottismi non giova e appare francamente poco consono agli alti insegnamenti che lo sport può dare: tra questi – conclude – c’è quello di dover accettare sportivamente le sconfitte come le vittorie, e anche le decisioni arbitrali che possono risultare poco gradite”.