"Il rischio è calcolato sulla base di un algoritmo che tiene conto di due indicatori, uno dei quali è costituito dal numero dei focolai. Quello che si è sviluppato attorno ad Aritzo ha determinato il passaggio della Sardegna da basso rischio a moderato". Così il presidente della Regione Christian Solinas a proposito degli ultimi dati emersi dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Iss e ministero della Salute.

"Il problema è che questo sistema non tiene conto della realtà - afferma il governatore -. L'aumento del numero di focolai senza considerare quanti casi ci sono dentro un focolaio è un indicatore non rispondente alle situazioni di fatto. Infatti tre focolai in tre paesi che fanno 4 positivi ciascuno hanno un'incidenza maggiore di un focolaio da 500 persone in una grande città".

"In ogni caso da questo punto di vista abbiamo ragionevole certezza per dire che il numero di casi è assolutamente sotto controllo - rassicura -, e che la realtà sia rappresentata dall'andamento dei ricoveri in degenza giornaliera e terapia intensiva che sono in costante calo. Si stanno svuotando le intensive, e questo è l'indicatore più affidabile in questo momento".

E si appella nuovamente al buonsenso dei cittadini: "Siamo in zona bianca e abbiamo riacquistato spazi di libertà, ma questo non vuol dire che il virus è sparito, manteniamo buone prassi per vincere la guerra e non solo la battaglia".

Poi spende qualche parola sul mancato passaggio alla zona verde Ue: "Non abbiamo raggiunto il risultato per 48 casi, ma speriamo nelle prossime due settimane di centrare l'obiettivo target ed essere a meno di 25 casi ogni 100mila abitanti. E' un'opportunità, perché dopo la pandemia il turismo è cambiato e bisogna tener conto del driver della sicurezza sanitaria nelle scelte della destinazione".