Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, lancia la campagna di promozione all'estero dell'Isola "bella e sicura dal punto di vista sanitario".

"Non possiamo dimenticare - dice in un videomessaggio - che il mondo ha attraversato una emergenza di proporzioni bibliche, una pandemia di questa natura non si vedeva da secoli. Quindi questa dovrà essere una stagione di transizione e di programmazione per l'economia turistica per il suo indotto. Cercheremo come Regione di proseguire nel solco delle misure che diano una mano alle imprese e ai lavoratori e hanno subito dei danni dalle chiusure e dovremmo confrontarci con l'esigenza di dare una spinta nuova anche in termini di promozione all'estero su questo solco credo potremmo riprendere il cammino della crescita dello sviluppo e dell'occupazione".

"La Sardegna riapre ed è pronta ad accogliere i turisti e a offrire loro, oltre le tradizionali bellezze ambientali e paesaggistiche, una regione che garantisce la sicurezza sanitaria. Abbiamo voluto qualche cautela in più e abbiamo predisposto un sistema che, con la registrazione e la possibilità volontaria di accettare un'app che si occupa del tracciamento, darà l'opportunità di trascorrere una vacanza, garantiti anche dal punto di vista sanitario - ha aggiunto Solinas -. Tutto questo lo incentiveremo ancora di più attraverso un sistema di voucher, di bonus spendibili in regione per chi vorrà, per senso etico e solidale, effettuare anche un test prima di arrivare in Sardegna".