La chiusura al traffico passeggeri negli aeroporti della Sardegna ha determinato una riduzione del 98% delle partenze e del 96% degli arrivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'arco di tempo preso in considerazione è quello che va dal 19 marzo al 5 aprile. A fronte di 76.168 partenze registrate lo scorso anno, nel 2020 quelle effettive sono state 1.169. Rispetto agli 81.623 arrivi del 2019, nello stesso lasso di tempo del 2020 gli effettivi sono stati 3.318. I dati sono stati divulgati dal presidente della Regione Christian Solinas, durante la consueta videoconferenza con i giornalisti.

"Questa slide è importante perché ci dà l'effetto delle misure di contenimento, davvero massicce, che abbiamo attuato - ha spiegato il governatore - questo vuol dire che se avessimo lasciato il traffico libero, avremmo avuto una capacità di trasmissione del virus potenzialmente molto più alta rispetto a quella che abbiamo avuto".

Il 4 aprile il ministero dei Trasporti ha prorogato per altre due settimane il decreto del 14 marzo di chiusura del traffico passeggeri via aria e via mare, in entrata e uscita dalla Sardegna. Solinas ha emanato un'ordinanza contenente disposizioni attuative del provvedimento del governo.