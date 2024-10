"Da oggi si aprono nuove prospettive per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna". E' quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais a seguito della nomina del governatore Christian Solinas a commissario straordinario della viabilità.

"Si tratta di una scelta decisiva per il futuro dell'Isola, finalmente potremo incidere in prima persona sul territorio per realizzare una moderna ed efficiente rete viaria" dice Pais. E finalmente, aggiunge, "potranno essere realizzate tutte le opere incompiute che da decenni aspettano il loro completamento per il collegamento dei territori, misura necessaria per arginare il fenomeno dell'isolamento e dello spopolamento, e per incrementare il turismo".