“Abbiamo chiesto ancora una volta l’adozione di misure speciali per la Sardegna che permettano di contrastare e contenere la diffusione del virus. In particolare, per quanto riguarda i collegamenti marittimi degli scali sardi da e verso i porti della Penisola, ho chiesto la sospensione di tutto il traffico passeggeri, mantenendo operativo il solo traffico merci su unità di carico isolate non accompagnate (semirimorchi, container...). Può essere prevista una deroga per i soli passeggeri che, per dimostrate e improrogabili esigenze sanitarie o di servizio pubblico, siano esplicitamente autorizzati a viaggiare sulle navi dall’Autorità Sanitaria Regionale. Analogamente, il solo aeroporto di Cagliari dovrà rimanere aperto solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, per i soli voli autorizzati dalla medesima Autorità Sanitaria Regionale”.

È quanto fa sapere il presidente della Regione Christian Solinas.

I DATI. Sono 43 i casi di Coronavirus registrati in Sardegna, questo l'ultimo dato comunicato dall'Unità di crisi regionale. In totale, nell'isola sono stati eseguiti 503 test, 353 risultati negativi e 107 in attesa di riscontro. Il dato territoriale rileva 15 casi di positività nella Città metropolitana di Cagliari, 4 nel Sud Sardegna, 2 Oristano, 18 Nuoro, 4 Sassari, di questi 12 ricevono assistenza ospedaliera e 31 si trovano in isolamento domiciliare.