Il presidente della Regione, Christian Solinas, è intervenuto in chiusura dell'appuntamento con la scuola di formazione politica dei Riformatori sardi. Il governatore ha fatto un bilancio dei tre anni di governo in Sardegna, "due dei quali caratterizzati dalla pandemia che ha modificato l'agenda della politica regionale e riorientato le risorse verso priorità differenti".

"Nonostante ciò - ha aggiunto Solinas - la maggioranza è riuscita a mettere in campo, lo riconoscono la Banca d'Italia e la Corte dei Conti, il più grande sistema di ristori a cittadini e imprese, ha avviato la riforma del sistema sanitario e degli enti locali".

"Certo - ha aggiunto -, con la pandemia sono arrivati al pettine nodi atavici, visto che nei cinque anni che ci hanno preceduto sono usciti dal sistema sanitario oltre 4mila addetti e nessuno si è preoccupato di fare il turn over, non era pensabile in piena pandemia riuscire ad assorbire la quantità di personale medico necessario".

"Insomma, c'è bisogno di una fase di attuazione: abbiamo avviato con la ripresa dei concorsi un percorso che ci porterà ad offrire un sistema sanitario all'altezza ma abbiamo bisogno di tempo", ha spiegato il presidente.

Secondo Solinas, "una legislatura, a cui è stato sottratto dalla pandemia un lungo periodo di tempo, non è sufficiente a sviluppare riforme di questa portata e a raccogliere risultati concreti su programmazioni avviate in modo così profondo". Quindi, ha concluso, "credo e spero che avremo da fare ancora tanta strada assieme".