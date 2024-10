"Sentimenti di amicizia e ammirazione per le nostre Forze Armate, presidio e garanzia di libertà e democrazia", sono stati espressi dal presidente della Regione Christian Solinas all'Ordinario Militare per l'Italia, mons. Santo Marcianò, oggi a Cagliari per la celebrazione del Precetto Pasquale delle Forze Armate, nella Basilica di Bonaria.

All'Ordinario, il presidente Solinas ha confermato la vicinanza delle Istituzioni autonomistiche ai militari, soprattutto in questo delicato momento, sottolineando "l'importante e imprescindibile funzione di assistenza svolta dall'Ordinariato attraverso i Cappellani impegnati nei diversi rami delle Forze Armate".