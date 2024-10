C’è una moltitudine di persone, nel mondo, che è votata per la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno, nasce con questo dna preciso. Ne fanno parte individui che non chiedono niente in cambio. A loro basta vedere finalmente sorridere, o semplicemente star meglio, chi ha bisogno di aiuto. È una moltitudine di persone, ma non basta.

Le emergenze umanitarie nel mondo non sono delimitabili e non tendono ad arrestarsi. Anzi, se pensiamo a ciò che sta succedendo in Iraq, da qualche giorno, con la persecuzione dei cristiani, o nella striscia di Gaza, c’è da credere che non sia altrettanto circoscrivibile la cattiveria umana.

Così come non sono prevedibili i disastri provocati dagli eventi sinistri della natura, aggravati spesso ancora di più per effetto dell’azione dissennata dell’uomo. Il quale, però, tra i suoi simili, annovera anche chi è nato per soccorrere in linea diretta, con sacrificio a volte anche estremo, o indiretta con aiuti comunque concreti, le persone in difficoltà.

L’altruismo rappresenta la forza sana dell’individuo e quando si riesce a convogliarlo verso un’azione comune può diventare anch’esso inarrestabile ed efficace. “AGIRE”, una forma verbale volta all’incitazione per fare, è l’acronimo di “Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze”.

Si tratta di una delle più importanti e autorevoli organizzazioni non governative presenti in Italia che hanno scelto di unire le loro forze in soccorso alle popolazioni colpite dalle più gravi emergenze umanitarie nel mondo. La trasparenza - nei confronti dei beneficiari dei programmi di aiuto umanitario, dei donatori e dell’intera opinione pubblica - è uno dei prerequisiti essenziali dell’azione di “Agire” (www.agire.it).

Tiziana Mori è una ricercatrice specializzata in promozione e tutela dell'infanzia (Ph.D), autrice di diverse pubblicazioni sui diritti umani, consulente per alcune onp, si occupa di cooperazione internazionale, fundraising/comunicazione ed educazione allo sviluppo.

Abbiamo contattato Tiziana per chiederle in cosa consista il suo impegno con AGIRE: "Al lancio degli appelli del Comitato di AGIRE, contribuirò alla diffusione dell'iniziativa pubblicando foto, notizie, appelli, banner e link, coinvolgendo i miei lettori attraverso la rubrica del Terzo settore di Cagliari Globalist, e anche inserendo le notizie in altri canali di solidarietà internazionale, con cui collaboro".

