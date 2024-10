Ben 20 sacche di sangue che salveranno tante vite sono state raccolte ieri mattina grazie alla giornata di donazione straordinaria organizzata dalla sezione Avis di Uri in collaborazione con U.s. Atletico Uri.



Una bellissima mattinata soleggiata all’insegna della solidarietà e dello sport, da sempre un connubio vincente che alimenta il grande circuito di amore per il prossimo che l’Avis tiene in vita grazie alle tante iniziative e al grande cuore dei donatori. La precedente giornata era stata organizzata con il gruppo Ultras Atletico Uri Spinosi.

Questa volta sono scesi in campo, nell'autoemoteca dell'Avis Provinciale Sassari, i giocatori, i dirigenti e i tecnici della squadra capitanati dal mister Massimiliano Paba. Presente anche il sindaco di Uri che ha donato il sangue insieme alla squadra. In tutto i donatori sono stati 30. Un'atmosfera festosa ha fatto da cornice alla speciale giornata, tra amicizia e divertimento, come una festa tra amici perché, si sa, le sezioni Avis sono tutte grandi famiglie.

“Una vera e propria boccata d'ossigeno che ha placato l’emergenza data dalla carenza di sangue che durante l’estate si sente particolarmente – dice ai microfoni di Sardegna Live il presidente dell’Avis di Uri, Graziano Agus - Siamo molto soddisfatti, ma cerchiamo costantemente di sensibilizzare sempre di più, soprattutto i giovani, in modo che questo cerchio di solidarietà diventi sempre più ampio. Le giornate in collaborazione con le squadre sportive hanno sempre un'ottima risposta, quindi sicuramente diventeranno appuntamenti fissi. Ricordo che la donazione del sangue è benefica sia per il prossimo che per noi stessi, quindi non esitate e donate”, conclude.