“Sono costantemente in contatto con la famiglia del nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 e vi do una buona notizia, dal giorno del ricovero ad oggi c’è stato un leggero miglioramento. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia e speriamo quanto prima di ricevere la notizia di completa guarigione”.

Lo ha voluto annunciare il Sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta che ha anche voluto dire la sua sulla nota diramata ieri dal Viminale: “Io con ordinanza sindacale lo scorso 16 marzo ho vietato tutte le uscite se non per effettiva necessità, urgenza o lavoro. So che non è semplice ma come ha detto qualcuno i numeri danno Sassari come la Lombardia sarda pertanto vi invito nuovamente a rispettare le regole e stare a casa”.