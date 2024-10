Hanno perso il controllo dell’auto e sono finiti fuori strada. L’incidente è avvenuto nella notte lungo SS 387, nel territorio di Soleminis, in direzione Cagliari.

Il bilancio del sinistro è terribile: un giovane di 32 anni di Dolianova, Daniele Picciau, ha perso la vita e altri tre ragazzi sono rimasti feriti. Nella Bmw uscita di strada viaggiavano cinque persone. All’appello mancherebbe l’autista, un 38enne, che sarebbe fuggito subito dopo l’incidente.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima era seduta sul sedile anteriore della Bmw.

Gli altri tre giovani rimasti feriti, un 28enne e due 30enni tutti di Dolianova, sono stati trasportati all’ospedale Brotzu e al Policlinico di Cagliari.

Mancherebbe quindi all'appello la quinta persona: anche lui di Dolianova, privo di patente, secondo quanto appreso. Al momento sarebbe irreperibile: non sarebbe stato trovato né a casa né nelle strutture sanitarie e guardie mediche.

Sul posto i carabinieri di Dolianova e Donori che stanno indagando per chiarire le esatte cause dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.