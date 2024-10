Lavoratori, studenti e genitori che portano i bambini a scuola in bicicletta potranno presentare le proprie candidature a partire dalle ore 00.01 del 9 maggio 2016.

E' il progetto AM.BI.CI. AMpra la BIcicleta en CIutat, attraverso il quale il Comune di Alghero corrisponderà un incentivo economico per l’uso della bicicletta per raggiungere il posto di lavoro, frequentare l’università o andare a scuola.

Pubblicato l'avviso bilingue (italiano e algherese) sul sito istituzionale dell'ente con tutte le informazioni sul primo Bike to work in Sardegna, l'unico in Italia ad aprire agli studenti.

A cento cittadini partecipanti al progetto (il 40% costituito da studenti e/o genitori) l'Amministrazione Comunale riconoscerà 25 centesimi di euro per ogni chilometro percorso.

Rendiconto possibile grazie all'utilizzo di una App gratuita e dedicata, che prevede un tetto massimo di percorrenza giornaliera e mensile rimborsabile.

Al fine di consentire la massima partecipazione della cittadinanza, inizialmente il contributo non potrà essere corrisposto a più di dieci dipendenti per ciascun datore di lavoro, pubblico o privato, con l'ammissione del 10% massimo di dipendenti comunali.

Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del progetto AM.BI.CI AMpra la BIcicleta en CIutat, anche se in numero inizialmente superiore a quelli ammessi all'incentivo, verranno iscritti all'Albo dei lavoratori e studenti su due ruote, sottoscrivendo un vero e proprio "Patto per il rispetto dell'ambiente e delle buone pratiche sportive".

L'intero progetto s'inserisce nel più ampio programma di Cittadinanza Attiva che vede i cittadini di Alghero protagonisti di buone pratiche nei più ampi settori della pubblica amministrazione, dalle sponsorizzazioni di verde e immobili fino al baratto amministrativo. L'avviso completo con tutti i documenti allegati è reperibile sull'albo pretorio online del Comune di Alghero.