Nell’ambito del programma di aggregazione sociale 2018, il Comune di Siligo ha promosso un soggiorno di 6 giorni (5 notti) in Scozia (Edimburgo) e le Highlands, che si terrà nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Il viaggio segue quelli già organizzati dall’Amministrazione comunale nel settembre 2016 a Napoli e nella costiera amalfitana e nel settembre 2017 a Praga, ai quali hanno preso parte circa una trentina di silighese.

La nuova iniziativa del Comune porterà i partecipanti alla scoperta del meraviglioso territorio scozzese, ricco di antiche tradizioni. Inoltre, le Highlands custodiscono un ricco patrimonio monumentale fatto di castelli, antichi villaggi e brughiere.

La quota di partecipazione è stata fissata in 600 euro a persona che comprende il pullman, volo aereo Cagliari-Milano-Edimburgo e hotel tre stelle (in stanza doppia e variabile anche in base a camera singola), pasti, escursioni e spostamenti liberi. Sono previste riduzioni in base al reddito Isee.

Possono prendere parte al soggiorno solo le persone anagraficamente residenti a Siligo. Gli stessi dovranno essere forniti di un’assicurazione temporanea sanitaria di viaggio (costo 30 euro) e la dichiarazione in cui si attestano le ottime condizioni fisiche.

Gli interessati dovranno compilare e restituire il modulo di adesione all’ufficio cultura (Mimma Canu) entro lunedì 30 aprile. Nello stesso ufficio è disponibile anche il programma completo del soggiorno. Dopo il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, si procederà alla conferma.

Il Sindaco Mario Sassu ha voluto sottolineare l’importanza di questi momenti di aggregazione e di esperienze culturali tra la cittadinanza.