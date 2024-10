Scadranno il 20 settembre le preiscrizioni per il soggiorno sociale 2018 promosso dal Comune di Torralba che prevede il tour dei mercatini di Natale a Napoli, Pompei e Caserta.

L’iniziativa, in programma da giovedì 29 novembre a lunedì 3 dicembre, ricade all’interno delle attività in favore della popolazione residente organizzate dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Dore per far rivivere la cultura e le tradizioni natalizie.

Fissate le quote per ogni singolo cittadino: 459 euro (30 partecipanti), 425 (40 partecipanti) e 402 (53 partecipanti). Le stesse potranno subire una decurtazione massima di 50 euro in caso di compartecipazione dell’Ente.

I posti disponibili sono 53 e verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Prevista la partecipazione dei non residenti in caso di posti disponibili e al pagamento dell’intera somma.