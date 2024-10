Il Comune di Cossoine ha comunicato la sua intenzione di organizzare un soggiorno climatico di 8 giorni, per il periodo compreso tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, a Barcellona, in Costa Brava e ad Andorra. Il trasferimento avverrà in pullman e in nave mentre in hotel di potrà usufruire di un trattamento a pensione completa.

Il costo è stato fissato in 690 euro a persona (stanza doppia, variabile in caso di singola), con riduzioni iper residenti ultrasessantenni in base al reddito Isee. I moduli di adesione dovranno essere consegnati entro il 20 agosto.

In allegato dovranno essere presentati la copia della ricevuta di versamento di 50 euro (quota di preadesione, incamerata in caso di rinuncia), da versare sul conto corrente postale 12446076 intestato al Comune di Cossoine, il certificato medico che attesta le buone condizione di salute, al fotocopia della carta d'identità e l'attestazione Isee se si vuole usufruire della riduzione.

«L'amministrazione – scrive l'Assessora dei Servizi sociali Rosa Manca nell'avviso – si riserva la facoltà di non dar luogo al soggiorno qualora il numero delle adesioni venga ritenuto insufficiente. In tal caso la quota di preadesione verrà restituita».