Si è conclusa in questi giorni l’operazione di contrasto alla pirateria del software denominata “Underli©ensing 3”, coordinata a livello nazionale dal Nucleo Speciale Tutela

Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza e condotta in provincia di Nuoro dal locale Comando Provinciale.

Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza e condotta in provincia di Nuoro dal locale Comando Provinciale.

Il Nucleo di Polizia Tributaria barbaricino ha eseguito un intervento in contemporanea con altre 120 ispezioni svolte da altri Reparti delle Fiamme Gialle presso altrettanti obiettivi

Il Nucleo di Polizia Tributaria barbaricino ha eseguito un intervento in contemporanea con altre 120 ispezioni svolte da altri Reparti delle Fiamme Gialle presso altrettanti obiettivi