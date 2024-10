Ieri sera un elicottero AB 212 dell'80° Centro Combat SAR (Search and Rescue) di Decimomannu, appartenente al 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, ha soccorso un passeggero colpito da malore sulla nave Costa Diadema a 50 miglia a sud est della Sardegna in eminente pericolo di vita.

Il soccorso è stato coordinato e lanciato alle ore 20.25 dal Rescue Coordination Center (RCC) del COA (Comando Operazioni Aeree) dell'Aeronautica Militare dislocato a Poggio Renatico (FE). L'elicottero è decollato dall'aeroporto militare di Decimomannu alle 21.45 con a bordo 5 membri dell'equipaggio insieme ad un dottore ed un infermiere dell'azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, la nave è stata raggiunta alle ore 22.45 ed il malcapitato è stato recuperato, tramite una barella calata con il vericello, per essere trasportato e rilasciato per le cure mediche all'ospedale Brotzu di Cagliari alle ore 23.30.

La missione di soccorso, denominata Rescue India Mike Lima, ha fatto rientro alla base madre di Decimomannu alle ore 23.45. L'80° Centro è uno dei reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, inoltre concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7.000 persone in pericolo di vita. Negli ultimi anni anche in virtù del mutato scenario mondiale il 15° Stormo é anche impegnato in missioni umanitarie internazionali parallelamente agli impegni nazionali. Il 15° Stormo ha capacitá di Soccorso e di supporto nei riguardi di personale militare in territorio ostile (Combat SAR) e di supporto alla sicurezza di aree e obiettivi sensibili in occasione di grandi eventi pubblici in territorio nazionale come l'intercettazione di velivoli a basse prestazioni (Slow Movers Interception).