“La Sardegna è una terra ospitale, rinomata anche per le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Al contempo, alcune zone sono impervie perché mantengono intatta la loro naturalità, caratterizzate da vaste aree boschive con una fitta vegetazione: da qui l’esigenza di intervenire al fine di disciplinare con maggiore efficacia la materia del soccorso alpino e speleologico”.

Queste le parole di Salvatore Corrias, Consigliere regionale del Partito Democratico, che ha presentato una proposta di legge volta a ridisegnare la disciplina della settore del soccorso montano.

“Lo Stato italiano – sottolinea Corrias – riconosce il valore di pubblico servizio reso dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) attraverso i compiti istituzionali assegnatigli da specifiche leggi. Nel contempo, affida alle Regioni l'onere di regolare tale rapporto al fine di attuare uno specifico servizio ai cittadini. È con la Legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) che si individua il CNSAS quale unico soggetto di riferimento per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo, svolto in collaborazione con le strutture di emergenza sanitaria del 118, operando sinergicamente con il personale medico”.

“A seguire, una serie di norme successive – aggiunge il consigliere regionale – ne dettagliano in maniera più definita compiti e oneri e la stessa Regione Autonoma della Sardegna, con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 4 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia), articolo 1, comma 1, lettera b), riconosce il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (SASS), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in attuazione della legge n. 74 del 2001 e della legge n. 289 del 2002, articolo 80”.

Nell’ambito di questo contesto, ho depositato una proposta di legge, di cui sono il primo firmatario, con la quale, alla luce dell'evoluto quadro normativo e del processo di riforma in atto del Sistema sanitario regionale, – conclude il Sindaco di Baunei – si intende disciplinare in modo puntuale e organico la materia provvedendo all'allocazione delle specifiche funzioni e dei compiti del SASS nel rispetto delle nuove logiche di sussidiarietà espresse dal titolo V della Costituzione quale criterio ordinatore dei rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna, perseguendo l'obiettivo di valorizzare la specificità delle competenze e rafforzare le relazioni in un sistema complesso, composto da tanti e diversificati soggetti”.