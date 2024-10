“Stamattina ho perso il portafoglio, dentro c'era tutto, mezzo stipendio compreso. Mi contatta una ragazza che l'ha trovato e riportato da me in sede. Non mancava un centesimo. E non ha voluto nulla. Se avessi potuto l'avrei abbracciata. Ho pianto dalla felicità e sono sempre più convinta che le brave persone che fanno bellissimi gesti esistano ancora. E in questo periodo dove non si vede la fine, è stata una botta di fiducia niente male. Grazie Francesca”.

Manuela Vadilonga, 43 anni, soccorritrice del 118 a Cagliari, ha reso pubblico l’episodio per congratularsi con chi, al giorno d’oggi, è l’onestà in persona: “Il portafoglio era nella tasca della divisa – dice la donna a Sardegna Live – ci siamo spostati con un collega al market vicino a via Basilicata e al rientro mi è caduto dalla tasca, non mi sono accorta di nulla tra chiamate di intervento e servizi in sede fino a che su Facebook un msg di una ragazza, Francesca, che mi ha avvisato che aveva ritrovato i miei effetti personali e il portafoglio. Dentro c’erano anche 700 euro,si è subito attivata per farmelo riavere e non mancava un centesimo. Ha detto che non voleva nulla, non sapevo come sdebitarmi – ha aggiunto Manuela Vadilonga – mi ha detto che se non me lo avesse riportato dopo averlo ritrovato per strada non avrebbe dormito. Davvero, un cuore d’oro di persona”.