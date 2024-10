Nella sede istituzionale di Sorgono, la comunità montana Gennargentu Mandrolisai ha incontrato, nella giornata di ieri, l'Assessore Regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino. Sul tavolo la situazione Snai, che dovrebbe portare in dote al territorio 9 milioni di euro, e gli adempimenti riguardanti la sottoscrizione dell'Apq dell'Area Gennargentu Mandrolisai.

Per il presidente della comunità montana, il sindaco di Atzara Alessandro Corona, si è tratto di un incontro positivo: “Ringraziamo l’Assessore Fasolino per la sensibilità e per la disponibilità manifestata – queste le sue parole -. L’incontro rappresenta, senza dubbio, un momento fondamentale per il proseguimento della Strategia territoriale SNAI. Per il nostro territorio la costante presenza della Regione Sardegna è un elemento imprescindibile e siamo certi che l’Assessore percepisca questa necessità e garantisca il costante supporto”.

“Insieme – ha concluso il presidente – possiamo porre le basi per lo sviluppo, e il nostro unico obiettivo è quello di far sì che ci sia unità di intenti, condivisione e propensione comune per dare una svolta al nostro territorio. Insieme tutto ciò sarà possibile”.