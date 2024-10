In via Castelli, a Cagliari, ritorna la normalità con la riattivazione dell’erogazione dell’acqua. È stata infatti riparata, dopo decine di chiamate ai centralini di Abbanoa e del Comune di Cagliari, la copiosa perdita idrica che da mercoledì sera ha afflitto centinaia di residenti nel quartiere popolare di Tuvumannu.

Disabili e anziani tra coloro che hanno patito maggiormente la carenza dell’acqua e atteso invano l’intervento delle autocisterne per usi e due intere giornate: nessuna possibilità di far la doccia, lavare i piatti, usare l'acqua dei servizi. Una dettagliata relazione è stata spedita ai competenti servizi comunali e ad Abbanoa dal consigliere comunale Marcello Polastri (Sardegna Forte) che a problema rientrato, ha ringraziato il competente assessorato comunale guidato da Gabriella Deidda, “per aver ripristinato la normalità, lo scorso venerdì, a tarda sera, in questa zona di Cagliari che - aggiunge Polastri - merita maggiore attenzione e risorse per migliorare ed evitare il ripetersi di certe situazioni spiacevoli”.

Sempre nella giornata di ieri, è stata ripulita, con un intervento del Comune di Cagliari, anche in questo caso su segnalazione di Polastri, la strada panoramica recentemente realizzata nel colle Sant’Elia. “Un intervento celere per il quale stavolta mi sento in dovere di ringraziare l’assessorato comunale guidato da Alessio Mereu”, spiega Polastri.

I detriti precipitati sulla strada, in queste giornate di pioggia dai declivi collinari, hanno invaso anche piazza Calamosca, ricoprendola con una impressionante coltre di fango, ben visibile. Dopo il celere intervento dei mezzi meccanici del Comune di Cagliari, Polastri ha depositato un atto affinché siano presto adottati, per Tuvumannu e Sant’Elia, urgenti misure per proteggere e preservare queste zone della città.