Nella serata di ieri a Cagliari, nel quartiere di San Michele, i Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 30enne pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’uomo e la piazza dove era dedito spacciare, incontrando numerosi clienti.

Durante l’attività di indagine gli operatori hanno constatato che il giovane utilizzava l’abitazione dell’anziano nonno, incensurato e ignaro di tutto, quale luogo di detenzione e preparazione delle dosi di stupefacente. Gli agenti hanno perquisito simultaneamente le abitazioni dell’anziano e quella in cui vive il 30enne.

Una volta ottenuto l’accesso alle abitazioni, fingendosi messi comunali, i Falchi della Mobile hanno rinvenuto a casa dell’arrestato 100 grammi di marijuana, bilancini di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento in dosi dello stupefacente.

Il 30enne è stato tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.