Incidente stradale quest’oggi nei pressi dello stadio Amsicora.

Una 24enne di Cagliari alla guida di una Smart nel percorrere la via dei Salinieri diretta verso il piazzale Amsicora, all'altezza della via Freud, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura andando dapprima ad urtare un veicolo in sosta, poi rovesciandosi sul fianco sinistro strisciando sull'asfalto fino a urtare lievemente un'altra autovettura che procedeva in senso contrario.

La conducente della piccola utilitaria è stata soccorsa e trasportata da un'autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino con assegnato codice rosso, fortunatamente pare che le sue condizioni non destino preoccupazioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.