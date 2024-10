Una Smart si è scontrata con uno scooter questa mattina a Cagliari.

L'auto, guidata da un 35enne del capoluogo che proveniva da via del Commercio, stava svoltando a sinistra per dirigersi in viale Elmas quando ha impattato con la moto in sella alla quale si trovava un tunisino di 26 anni residente in città che era diretto verso piazza Sant' Avendrace.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi di legge.