Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, nel suo ufficio al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma, ha firmato, questa mattina, insieme all'Assessora all'Industria della Regione, Anita Pili, il documento di adesione al Protocollo D'Intesa stipulato dalla Regione Autonoma della Sardegna con l'operatore/gestore di infrastrutture di ricarica.

L'Amministrazione cittadina si è, così, impegnata a dare il proprio supporto nel Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. Attraverso il documento di adesione, il capoluogo sardo si impegna a mettere a disposizione dell'operatore/gestore, l'uso gratuito delle proprie aree necessarie ad installare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad accesso pubblico, ad assicurare la collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica nel proprio territorio, a privilegiare, nel rinnovo del parco veicoli dell'Amministrazione, l'acquisto di veicoli elettrici, a promuovere campagne di informazione e comunicazione del programma di sviluppo della mobilità elettrica, in coordinamento con la Regione Sardena e l'operatore/gestore, ad adeguare i Piani Urbanistici ai sensi del D.Lgs 257/2016, ad adottare misure volte a introdurre vataggi/limitazioni a favore dello sviulppo della mobilità elettrica, ad adottare una regolamentazione, gestione e controllo della sosta presso i punti di ricarica per evitare che gli stalli dotati di un punto di ricarica, vengano utilizzati impropriamente anche dai vecoli elettrici oltre il tempo di ricarica.

In generale, il Comune di Cagliari si impegna a mettere in atto ogni attività volta a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna, in coordinamento con la Regione. In totale, saranno 132 le colonnine di ricarica (della tipologia Fast – Quick V2G) che verranno installate in città mentre nell'area metropolitana ne verranno collocate 276, con i lavori che inizieranno entro trenta giorni dal momento del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione e verranno conclusi entro ventiquattro mesi.