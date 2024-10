Nella foto: in alto da sinistra; Marco Mura, Celine Mulas e Raffaele Congiu. In basso da sinistra: Claudio Cocco, Paolo Pischedda, Francesco Piras e Mosè Cao.

A seguito del blitz dei carabinieri iniziato dalle ore 06:00 di questa mattina e che ha portato all’arresto di 7 persone, indagate per i reati di spaccio di droga e rapine, i militari a casa di Marco Mura e Celine Mulas, fidanzati e lui capo del sodalizio criminale, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 2 grammi di cocaina, un distintivo nero con placchetta raffigurante la fiamma dell’arma colore oro con la scritta “carabinieri”, materiale idoneo al confezionamento delle dosi compreso un macchinario per il confezionamento sottovuoto di marca “tre spade” modello takaje. E ancora: sostanza da taglio del tipo “caffeina” in polvere contenuta in una busta marca “my protein”; una busta trasparente sigillata contenente banconote per un totale di euro 4.000, presumibile provento dell’attività di spaccio; un’altra busta trasparente sigillata contenente 4.500 euro, anche questi soldi presumibile provento dell’attività di spaccio trovati nell’abitazione della coppia.

I due sono stati inoltre denunciati anche per il possesso di segni distintivi contraffatti.

Nell’abitazione di Paolo Pischedda, 34enne di Lanusei, i militari hanno invece trovato: vari involucri di plastica bianca contenente 29 semi verosimilmente di canapa indiana; una busta in cellophane contenente piccoli residui di sostanza verosimilmente tipo marijuana; 3 vasi contenitori in vetro con chiusura ermetica, con residui di sostanza stupefacente; un bilancino elettronico di precisione, marca beurer gmbh; un aspiratore, probabilmente utilizzato al fine di essiccare la droga; un passamontagna verde di lana; 10 steli secchi dei fusti delle piante di marijuana, già essiccati e spogliati di foglie e fiori.

