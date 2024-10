Nell’ambito dei programmati servizi antidroga, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno tratto in arresto Fabio Lacu, cagliaritano di 25 anni, Tommaso Corrias, cagliaritano di 37 anni e Maria Antinetta Roda, 55.

Al termine di alcuni servizi di osservazione avvenuti a ridosso di Piazza delle Musa, dove lo stupefacente era destinato a essere venduto, gli agenti della Squadra Mobile, studiando i movimenti degli arrestati hanno potuto ripercorrere il ciclo “produttivo” della droga prima che venisse smerciata al dettaglio. Lacu e Corrias, entrambi con precedenti penali specifici, per ridurre il rischio a loro carico lavoravano all’interno della loro abitazione quantitativi di stupefacente in quantità assai limitate e comunque sufficienti a soddisfare esclusivamente il “fabbisogno” giornaliero della loro piazza (nella loro abitazione sono stati sequestrati 9 grammi di cocaina e 90 di hashish); il restante dello stupefacente, in quantità pari a 1 kg di hashish e 15 grammi di cocaina, sono stati rinvenuti all’interno della appartamento della donna.

Quest’ultima, incensurata ed insospettabile - quindi in grado di offrire maggiori garanzie in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine - fungeva da magazzino di stoccaggio per quantitativi settimanali.