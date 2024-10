Un giro d'affari di oltre due milioni di euro, maxi coltivazioni di marijuana nel cagliaritano tra il 2010 e 2012, in parte intercettate dai carabinieri. Venti persone indagate di cui sei finite in manette e otto destinatarie di obbligo di firma, tutti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga.

E' il bilancio della massiccia operazione portata a termine all'alba a Cagliari, Sassari e Nuoro dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale del capoluogo, coordinati dal capitano Michele Cappa. Arrestati Riccardo Aliberti, 42 anni di Sestu, Davide Porcu, 40, di Selargius, Pietro Piccioni, 47, di Quartu e Fausto Cadelano, 58, di Quartucciu, già detenuto a Nuoro. I primi tre sono considerati al vertice dell'organizzazione criminale che gestiva la produzione e lo spaccio di marijuana, ma si procurava anche carichi di hascisc ed eroina. Ai domiciliari sono invece finiti Pier Franco Pisano, 40 anni, di Selargius, e Sergio Meloni, 68, di Cagliari. Nel corso delle perquisizioni a casa di Piccioni è stata sequestrata marijuana, mentre nell'abitazione di uno dei destinatari dei provvedimenti di obbligo di firma, Marco Cossu, è stato trovato un fucile illegale, e per questo è stato arrestato. Le indagini sono partite nel 2010. Nei due anni successivi si sono susseguiti arresti e sequestri di droga: tra i primi a finire nella rete degli investigatori dell'Arma, Davide Porcu sorpreso con 40 chili di marijuana.