Nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Pula guidata dalla Sindaca Carla Medau ha deciso di far slittare le scadenze dei tributi comunali.

Per quanto riguarda la Tari tassa del suolo pubblico (Cosap) e il canone pubblicità, la scadenza è posticipata al 30 settembre, mentre sono sospesi per 90 giorni gli avvisi di accertamento.

Inoltre il canone per l’utilizzo degli impianti sportivi e dei beni comunali sarà ridotto per i mesi in cui non saranno utilizzati per l’emergenza Coronavirus.

“In tal modo sarete per qualche mese i cittadini saranno sollevati dal peso gravoso dei pagamenti si potranno riprogrammarli quando i tempi saranno più floridi. In questo momento abbiamo voluto essere vicini in modo concreto a voi cittadini, imprese e famiglie, anche se non possiamo fare di più e per questo attendiamo le misure di sostegno da parte del Governo”, queste le parole della Medau.

“Siamo consapevoli – ha concluso – degli sforzi, delle rinunce e dei sacrifici che stanno e stiamo compiendo in questo difficile periodo e vi ringraziamo per la pazienza”.