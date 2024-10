In Sardegna

Salvatore Usala, malato di Sla e segretario del Comitato 16 novembre, che si batte per i diritti delle persone non autosufficienti, conferma che da domani, 11 febbraio, “saremo in presidio permanente davanti all'assessorato, via Roma 223 Cagliari, in sciopero della fame e della sete totale”.