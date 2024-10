Nuova protesta estrema del malato di Sla, Salvatore Usala, segretario del Comitato 16 novembre, che in sciopero della fame e della sete si è presentato davanti all'Assessorato regionale della Sanità per sollecitare il rispetto degli impegni presi dopo l'ultimo presidio, lo scorso maggio.

In particolare sotto accusa ci sono i nuovi criteri per il calcolo del punteggio che dà diritto ai contributi sul progetto di assistenza Ritornare a casa. Secondo Usala con questi criteri resterebbero esclusi dai contributi 500 malati gravi. "Siamo in attesa di risposte da un mese e solo ieri alle 20 ci hanno comunicato che avrebbero fatto quello che ci avevano promesso - spiega Usala -. Ci sono anche dei ritardi sulle risorse trasferite ai Comuni e sui corsi per i cargiver, cioè quelle persone che si prendono cura di tutte le esigenze del malato".

Intanto, nel pomeriggio i l presidente del Comitato 16 Novembre ha incontrato il Capo di Gabinetto dell’Assessore alla Sanità durante. Nel corso dell'incontro sono stati raggiunti i seguenti punti:

- nei prossimi giorni una circolare dell'assessorato chiarirà ulteriormente alcuni punti delle linee guida del Programma Ritornare a Casa;

- l’assessorato si impegna ad accelerare i provvedimenti di liquidazione dei progetti approvati, che sono stati comunicati in questi giorni ai Comuni ( al 30 giugno sono stati ammessi 1167 progetti);

- l'assessorato solleciterà le amministrazioni a informare rapidamente i beneficiari dell'avvenuta approvazione dei piani;

- nei prossimi giorni verrà fatto il punto sulle ulteriori richieste del Comitato;

A seguito dell'incontro Salvatore Usala ha interrotto la sua protesta.