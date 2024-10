Era iniziato quest’oggi lo sciopero della fame e della sete da parte di Salvatore Usala, malato di Sla e segretario del Comitato 16 Novembre Onlus.

Usala era anche pronto a non ricaricare più le batterie del respiratore in mancanza di risposte concrete da parte della Regione. Risposte che sono arrivate nella stessa giornata di oggi.

Infatti, la Giunta Cappellacci ha sbloccato i fondi per disabili gravi e gravissimi. Ora sono disponibili oltre 2,2 milioni di euro per i familiari curanti e 3,3 mln aggiuntivi per il progetto "Ritornare a casa".

"Siamo contenti", ha affermato Usala.