“A nome di tutti i membri de "La Johnfra" non posso che esprimere la nostra soddisfazione e il senso di gratitudine verso chi ci ha aiutato a realizzare questa importante manifestazione e ci ha permesso di raccogliere oltre 16mila euro, una somma davvero significativa e superiore agli altri anni, a sostegno della ricerca sulla SLA. Non è sicuramente facile cercare di organizzare eventi di questo calibro. È appagante vedere come, nel corso di quattro anni, la nostra iniziativa sia cresciuta e maturata ed è gratificante poter osservare quando il nostro lavoro ha dimostrazioni tangibili con il progresso della ricerca. Siamo allo stesso tempo lieti e orgogliosi di contribuire alla sensibilizzazione della comunità su una malattia ancora poco conosciuta come la SLA, ma che oggi colpisce migliaia di persone nel nostro Paese”.

Con queste parole Giovanni Pintus, giovane presidente dell’Associazione ‘La Jhonfra’ di Castelsardo, ha commentato il successo della quarta edizione di #TuttiuniticontrolaSLA”, promossa con il prezioso supporto dell’Amministrazione comunale di Castelsardo e della Pro Loco Associazione turistica e con la collaborazione delle Associazioni del territorio. L’iniziativa,svoltasi lo scorso 25 aprile e scandita per una giornata intera da staffette musicali, è stata organizzata a favore di AriSLA, la Fondazione Italiana di ricerca per la SLA, che dal 2009 promuove e finanzia progetti di ricerca scientifica con l’unico intento di trovare al più presto nuovi trattamenti di cura per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia che oggi conta in Italia 6.000 pazienti.

Anche quest’anno alla giornata di festa è stato affiancato un evento dedicato alladivulgazione scientifica, il “2° Laboratorio dell’eccellenza”, promosso da AriSLA, con il patrocinio della Regione Sardegna e in sinergia con l’Associazione “La Johnfra”, il Comune di Castelsardo e la Pro Loco.

In occasione del seminario sono stati presentati gli ultimi risultati raggiunti dai ricercatori in ambito SLA, in particolare i presenti sono stati accompagnati ‘virtualmente’ ad osservare il lavoro in laboratorio degli studiosi, con un focus sul tema della ricerca tecnologica, quale risposta ai bisogni dei pazienti. Il seminario ha dato spazio anche alle testimonianze di chi affronta ogni giorno la sfida della malattia e al confronto sul tema dell’assistenza sul territorio di Sassari, con la presenza degli stakeholders coinvolti: ADI Sassari, AISLA Sassari e la Direzione Generale ATS Sardegna -ASSL Sassari. Un momento che ha costituito l’opportunità per raccontare anche il modello virtuoso che vede operare insieme AISLA Onlus e Fondazione AriSLA con l’unico obiettivo di “aggredire” la SLA in modo efficace, attraverso una sinergia concreta tra la ricerca scientifica, assistenza e presa in carico del paziente.

“Un ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale va all’associazione “la Johnfra” per l’organizzazione della manifestazione “