Sky Italia e Cagliari Calcio hanno firmato un accordo di collaborazione per valorizzare e far crescere il club più amato della Sardegna. E' questo l'obiettivo dell'impegno comune nato tra le due realtà, che rappresentano entrambe dei punti di riferimento per l'isola. Sky Italia è infatti una delle principali aziende private della Sardegna.

Con oltre mille dipendenti, cresciuti costantemente - in numero e in professionalità - in undici anni di attività, Cagliari-Sestu è una delle tre sedi dell'azienda, in cui risiede il principale centro di customer care. La sede è da sempre un centro di eccellenza del customer care, ed entro fine anno adotterà l'innovativa tecnologia di Speech Analytics, che consente di rendere oggettive e disponibili in tempo reale le opinioni e le preferenze dei clienti di Sky.

Grazie all'accordo con il Cagliari Calcio, Sky intende sottolineare ancora di più lo stretto legame con l'isola e, allo stesso tempo, continuare a essere forza positiva e propositiva per tutto il movimento calcistico italiano, nel quale crede e investe da oltre dieci anni. Il Cagliari Calcio e' da sempre il punto di riferimento del movimento calcistico dell'isola e gioca un ruolo fondamentale nella diffusione dell'immagine della Sardegna in Italia e nel mondo.

Con quasi un secolo di storia la società rossoblù, infatti, incarna e veicola perfettamente i valori di questa terra. Questo accordo si inquadra in una più ampia e rinnovata strategia commerciale del Cagliari, mirata a definire delle partnership di assoluta eccellenza tali da valorizzare il brand della squadra sarda.

L'iniziativa rappresenta un accordo di marketing decisamente innovativo: da una parte Sky supporta il Cagliari nel completamento dello Stadio Sant'Elia, e d'altra parte la Società sportiva attuerà una serie di azioni commerciali mirate all'incremento della customer base SKY sul territorio.