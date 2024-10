Tragedia in barca all'alba di oggi a San Teodoro, in località Puntaldia, dove uno skipper di Olbia 53enne è morto intorno alle 5.30.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo riposava con la compagna nella barca Azimut di sua proprietà, ormeggiata al molo 6 di Puntaldia. E' stata proprio la donna a trovarlo privo di vita e lanciare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. I sanitari hanno escluso segni riconducibili a morte violenta e hanno accertato che si è trattato di una morte naturale, probabilmente per arresto cardiaco. A Puntaldia anche i Carabinieri della Compagnia di Siniscola.

La salma dell'uomo, dipendente dell'hotel Baglioni resort di San Teodoro, per il quale lavorava anche come skipper, è stata restituita ai familiari.