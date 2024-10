Ieri a Siurgus Donigala, al termine di un servizio coordinato, i carabinieri della Compagnia di Dolianova, in particolare quelli della locale Stazione e di quelle di Senorbì, Mandas, Gesico e Suelli, coadiuvati dagli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, oltre che dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” e da due unità cinofile per la ricerca di armi ed esplosivi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per detenzione abusiva di munizionamento, un 57enne del posto, cuoco, già gravato da precedenti denunce.

A seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, poi estesa a un ovile di sua appartenenza sito in località “Tanu Mulliri”, sarebbero state rinvenute all'interno del terreno di pertinenza dell’ovile, occultate nella fitta vegetazione e custodite in apposita busta di plastica, 5 cartucce uso caccia, calibro 16 caricate a “palla” e 20 cartucce uso caccia calibro 16, caricate a “pallettoni”. Fondamentale ai fini del rinvenimento l'intervento delle unità cinofile. Ulteriori perquisizioni mirate ad altri obbiettivi non hanno prodotto risultati.